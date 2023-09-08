В российском городе мужчина опоил иностранку и обокрал ее на 700 тысяч рублей

В Петербурге знакомый опоил иностранку и обокрал ее почти на 700 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге 31-летнюю уроженку Узбекистана опоил и обворовал ее знакомый. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, потерпевшая пришла в отделение полиции. Она рассказала, что познакомилась со своим земляком около двух месяцев назад. 4 сентября он пришел к ней в гости на Плесецкую улицу. Они беседовали, а потом мужчина налил женщине попить из большой бутылки. Выпив, женщина захотела спать. Когда она проснулась, то поняла, что знакомый ушел, а из квартиры пропали телефон, наушники, часы. Вскоре обнаружилось, что с ее карты перевели почти 500 тысяч рублей.

Сумма ущерба составила около 700 тысяч рублей.

