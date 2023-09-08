В Киеве исключили посредничество Ватикана в урегулировании военного конфликта

Подоляк: Ватикан не станет посредником в урегулировании конфликта на Украине

Киев исключает возможность посредничества Ватикана в урегулировании военного конфликта на украинской территории. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает «24 канал».

«Никакой посреднической функции у Ватикана быть не может, потому что это будет функция, которая обманет Украину или справедливость», — сказал он, добавив, что Киев не получит от Ватикана «справедливой оценки».

Подоляк подверг критике обращение Папы Римского Франциска к молодым христианам России. «Нет смысла говорить о посреднике под названием Папа Римский, если он занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию», — заявил советник.

Ранее Папа Римский заявил, что Россия славится не только культурой, но и человечностью. «Вы наследники великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II, могучей и просвещенной Российской империи», — сказал Франциск, обращаясь к молодежи.