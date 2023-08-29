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10:51, 29 августа 2023Бывший СССР

Слова Папы Римского о России вызвали возмущение в Киеве

The Hill: речь Папы Римского о великой России возмутила МИД Украины

Фото: Massimo Percossi / Globallookpress.com

Прозвучавшая на Всероссийской встрече католической молодежи речь Папы Римского Франциска, в которой понтифик отметил величие России, вызвала возмущение в Киеве, пишет The Hill.

«Вы наследники великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II, могучей и просвещенной Российской империи», — заявил понтифик, добавив, что РФ славится не только культурой, но и человечностью.

По данным издания, слова Франциска вызвали сильный резонанс в Киеве. Комментируя высказывание понтифика, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал его «империалистической пропагандой».

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    Варвара Кошечкина
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