Слова Папы Римского о России вызвали возмущение в Киеве
The Hill: речь Папы Римского о великой России возмутила МИД Украины
Прозвучавшая на Всероссийской встрече католической молодежи речь Папы Римского Франциска, в которой понтифик отметил величие России, вызвала возмущение в Киеве, пишет The Hill.
«Вы наследники великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II, могучей и просвещенной Российской империи», — заявил понтифик, добавив, что РФ славится не только культурой, но и человечностью.
По данным издания, слова Франциска вызвали сильный резонанс в Киеве. Комментируя высказывание понтифика, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал его «империалистической пропагандой».