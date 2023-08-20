Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:26, 20 августа 2023Россия

В России оценили выгоду от возможного перемирия с Украиной

Депутат Госдумы Затулин заявил, что России невыгодно перемирие с Украиной
Константин Затулин

Константин Затулин. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

России невыгодно перемирие с Украиной с остановкой на ныне занимаемых российской армией позициях, поскольку это не выполняет цели спецоперации. Об этом в разговоре с Ura.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Перемирие, прекращение огня с оставлением на ныне занимаемых позициях не дает впечатления полнокровной победы и не является достижением всех целей, которые были поставлены в начале спецоперации», — дал оценку депутат.

Материалы по теме:
Украина получает миллиарды от США и Европы. На что идут эти деньги и почему в стране не утихают коррупционные скандалы?
Украина получает миллиарды от США и Европы.На что идут эти деньги и почему в стране не утихают коррупционные скандалы?
2 августа 2023
Россия начала наступление на купянском направлении. Как оно изменит ход спецоперации?
Россия начала наступление на купянском направлении.Как оно изменит ход спецоперации?
11 августа 2023
«Они просто гибнут на минных полях» Наступление ВСУ проваливается. Как будут развиваться боевые действия на Украине?
«Они просто гибнут на минных полях»Наступление ВСУ проваливается. Как будут развиваться боевые действия на Украине?
16 августа 2023

Одновременно с этим, отметил парламентарий, на Западе активно ищут возможные варианты заморозки конфликта через какое-то время, например осенью, зимой или весной следующего года. «Здесь расходятся позиции и точки зрения. Кто-то считает, что уже сейчас нужно. Расхождения связаны с разной оценкой возможностей Украины и России. Те, кто пессимистически рассматривают возможности, говорят, что надо как можно быстрее подталкивать к этому. Отсюда разговоры, что Украина должна согласиться на варианты раздела территории», — сказал Затулин.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в случае проведения мирных переговоров с Москвой Киев хочет обсудить ядерный арсенал России и создание на ее территории демилитаризованных зон. Он также подчеркнул, что переговоры могут начаться только в случае ухода Российской армии и получения Украиной территории в границах 1991 года.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Во Франции предупредили Киев о последствиях применения кассетных боеприпасов

    Диетолог дала советы страдающим от вздутия живота

    Два московских аэропорта закрыли воздушное пространство

    В США назвали поставляемую Украине технику «стопроцентным мусором»

    В России оценили выгоду от возможного перемирия с Украиной

    В США захотели ужесточить правила выделения помощи ВСУ

    В США заявили о пропаже поставляемого Украине оружия

    Эндокринолог назвала основные способы борьбы с повышенной потливостью

    ВСУ заявили об опыте эксплуатации истребителя F-16

    Певец Niletto попал в ДТП

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости