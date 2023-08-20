В России оценили выгоду от возможного перемирия с Украиной

Депутат Госдумы Затулин заявил, что России невыгодно перемирие с Украиной

России невыгодно перемирие с Украиной с остановкой на ныне занимаемых российской армией позициях, поскольку это не выполняет цели спецоперации. Об этом в разговоре с Ura.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Перемирие, прекращение огня с оставлением на ныне занимаемых позициях не дает впечатления полнокровной победы и не является достижением всех целей, которые были поставлены в начале спецоперации», — дал оценку депутат.

Одновременно с этим, отметил парламентарий, на Западе активно ищут возможные варианты заморозки конфликта через какое-то время, например осенью, зимой или весной следующего года. «Здесь расходятся позиции и точки зрения. Кто-то считает, что уже сейчас нужно. Расхождения связаны с разной оценкой возможностей Украины и России. Те, кто пессимистически рассматривают возможности, говорят, что надо как можно быстрее подталкивать к этому. Отсюда разговоры, что Украина должна согласиться на варианты раздела территории», — сказал Затулин.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в случае проведения мирных переговоров с Москвой Киев хочет обсудить ядерный арсенал России и создание на ее территории демилитаризованных зон. Он также подчеркнул, что переговоры могут начаться только в случае ухода Российской армии и получения Украиной территории в границах 1991 года.