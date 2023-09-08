Президент Грузии пообещала продолжить посещать Европу на фоне импичмента

Президент Грузии заявила о намерении ездить в Европу, несмотря на запрет кабмина

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит совершать визиты в Европу, несмотря на запрет правительства и запуск процедуры ее импичмента. Ее слова приводит ТАСС.

В своем первом после начала процедуры импичмента выступлении Зурабишвили подчеркнула, что в ее обязанности входит следовать пункту конституции Грузии, в котором говорится, что руководство страны должно делать все для интеграции республики в Евросоюз (ЕС) и НАТО. «Поэтому я езжу. Была сейчас в Берлине, Брюсселе, Париже. Пользуюсь своими контактами, существующим мне доверием», — сказала глава государства.

Она добавила, что доверие европейских лидеров завоевала не лично, а благодаря стремлению в ЕС, которое продемонстрировал грузинский народ.

Также Зурабишвили подчеркнула, что визиты совершает на свои собственные средства, но считает это неправильным. Кроме этого, глава государства выразила надежду, что в ближайшие три месяца сможет посетить «главные, а может, и все столицы Европы».

Также Зурабишвили посоветовала забыть мечты о ее отставке. «Я никуда не ухожу. Я думаю, все должны забыть мечту о моей отставке. Я там, где должна быть», — сказала Зурабишвили.