Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:51, 8 сентября 2023Бывший СССР

Президент Грузии пообещала продолжить посещать Европу на фоне импичмента

Президент Грузии заявила о намерении ездить в Европу, несмотря на запрет кабмина

Фото: Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит совершать визиты в Европу, несмотря на запрет правительства и запуск процедуры ее импичмента. Ее слова приводит ТАСС.

В своем первом после начала процедуры импичмента выступлении Зурабишвили подчеркнула, что в ее обязанности входит следовать пункту конституции Грузии, в котором говорится, что руководство страны должно делать все для интеграции республики в Евросоюз (ЕС) и НАТО. «Поэтому я езжу. Была сейчас в Берлине, Брюсселе, Париже. Пользуюсь своими контактами, существующим мне доверием», — сказала глава государства.

Она добавила, что доверие европейских лидеров завоевала не лично, а благодаря стремлению в ЕС, которое продемонстрировал грузинский народ.

Также Зурабишвили подчеркнула, что визиты совершает на свои собственные средства, но считает это неправильным. Кроме этого, глава государства выразила надежду, что в ближайшие три месяца сможет посетить «главные, а может, и все столицы Европы».

Также Зурабишвили посоветовала забыть мечты о ее отставке. «Я никуда не ухожу. Я думаю, все должны забыть мечту о моей отставке. Я там, где должна быть», — сказала Зурабишвили.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    США предупредили о последствиях поддержки выборов в России

    Россиянам назвали способы сэкономить в путешествиях

    В российских магазинах начнут продавать лосось по сниженной цене

    В Индии рассказали о «сущем кошмаре» для ВСУ

    Прыгавшую по машинам босую бортпроводницу задержали в Шереметьево

    Мэр Нью-Йорка предрек уничтожение города из-за мигрантов

    Джессика Симпсон решила избавиться от бывшего дома Оззи Осборна

    Склад холодильников загорелся в Москве

    Запертый дома москвич нашел способ добыть коньяк

    В России начнут штрафовать за рекламу в почтовых ящиках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости