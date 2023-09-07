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21:16, 7 сентября 2023Бывший СССР

Президент Грузии посоветовала забыть мечту о ее отставке

Президент Грузии заявила о нежелании уходить в отставку на фоне импичмента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку на фоне импичмента, процедуру которого запустила правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Об этом глава государства сообщила в телеобращении, которое транслировал Первый канал Общественного вещателя Грузии. Зурабишвили цитирует ТАСС.

«Я никуда не ухожу. Я думаю, все должны забыть мечту о моей отставке. Я там, где должна быть», — сказала Зурабишвили.

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    Екатерина Подвигина
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