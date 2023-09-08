В Кривом Роге взрыв повредил здание полиции
МВД Украины сообщило, что взрыв в Кривом Роге повредил здание полицииСюжетРакетные удары по Украине:
Взрыв в Кривом Роге повредил здание полиции. Об этом в Telegram сообщило Министерство внутренних дел Украины.
Сообщается, что в результате удара несовместимые с жизнью ранения получил один полицейский, еще троих спасатели достали из-под завалов, они находятся в тяжелом состоянии. Еще шесть сотрудников полиции получили травмы различной степени тяжести.
Кроме того, на месте взрыва возник пожар, который в настоящее время тушат.
О взрыве в Кривом Роге стало известно утром 8 сентября. В это время в регионе не была объявлена воздушная тревога.