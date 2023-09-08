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09:18, 8 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрыве в Кривом Роге

«Политика страны»: в Кривом Роге произошел взрыв
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Стало известно о взрыве в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Канал сообщает, что власти подтвердили факт взрыва и попросили местных жителей ничего не снимать на видео. Судя по данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области не была объявлена воздушная тревога.

До этого взрывы в Кривом Роге звучали 2 сентября. Власти украинского города подтвердили информацию о взрывах, но уточнили, что «все нормально». Данные о пострадавших не приводятся.

В конце августа в результате ракетного удара в Кривом Роге были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. По информации мэра города Александра Вилкула, несколько больниц переходили на генераторы, водопроводная система также перешла на генераторы. Частично обесточены несколько улиц и линий электротранспорта.

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    Варвара Кошечкина
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