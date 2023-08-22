Раскрыты последствия взрыва в Кривом Роге

Мэр Кривого Рога Викул заявил о повреждении энергетического объекта в городе

В результате ракетного удара в Кривом Роге повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Кривом Роге. Последствия взрыва раскрыл мэр украинского города Александр Вилкул в Telegram-канале.

По его информации, несколько больниц переходили на генераторы, электроснабжение в них уже восстановлено. Водопроводная система также перешла на генераторы, в настоящее время осуществляется перезапуск. Также частично обесточены несколько улиц и линий электротранспорта.

Ранее Александр Вилкул сообщил о взрыве в Кривом Роге, атака на город произошла около 5:30 утра.

До этого стало известно о серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.