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08:59, 22 августа 2023Бывший СССР

Раскрыты последствия взрыва в Кривом Роге

Мэр Кривого Рога Викул заявил о повреждении энергетического объекта в городе

Фото: Defence Forces Southern Ukraine / Reuters

В результате ракетного удара в Кривом Роге повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Кривом Роге. Последствия взрыва раскрыл мэр украинского города Александр Вилкул в Telegram-канале.

По его информации, несколько больниц переходили на генераторы, электроснабжение в них уже восстановлено. Водопроводная система также перешла на генераторы, в настоящее время осуществляется перезапуск. Также частично обесточены несколько улиц и линий электротранспорта.

Ранее Александр Вилкул сообщил о взрыве в Кривом Роге, атака на город произошла около 5:30 утра.

До этого стало известно о серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

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    Марина Совина
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