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01:32, 22 августа 2023Бывший СССР

В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы

«Зеркало недели» сообщило о серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Серия взрывов произошла в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 01:30 по московскому времени воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

21 августа в городе Токмак Запорожской области произошел взрыв из-за детонации взрывного устройства, есть раненые. В ходе загрузки мусора в машину коммунального хозяйства из урны выпал неустановленный предмет, после этого прозвучал взрыв.

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    Марина Совина
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