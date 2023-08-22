В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы

«Зеркало недели» сообщило о серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье

Серия взрывов произошла в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 01:30 по московскому времени воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

21 августа в городе Токмак Запорожской области произошел взрыв из-за детонации взрывного устройства, есть раненые. В ходе загрузки мусора в машину коммунального хозяйства из урны выпал неустановленный предмет, после этого прозвучал взрыв.