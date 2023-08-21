Стало известно о взрыве в Запорожской области

Власти Токмака в Запорожской области сообщили о взрыве и раненых

В городе Токмак Запорожской области произошел взрыв из-за детонации взрывного устройства, есть раненые. Об этом сообщила администрация Токмакского района в своем Telegram-канале.

«В Токмаке взорвалось спрятанное в мусорный контейнер взрывное устройство», — говорится в публикации. Уточняется, что в ходе загрузки мусора в машину коммунального хозяйства из урны выпал неустановленный предмет, после этого прозвучал взрыв.

Согласно заявлению администрации, ранения получили два сотрудника муниципального предприятия, одного из которых не удалось спасти. Взрыв произошел во дворе дома на улице Шевченко, добавили власти.

Ранее в городе Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв. «В Мелитополе громко. Только что в городе прозвучал взрыв», — сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.