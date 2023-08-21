Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:16, 21 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о взрыве в Запорожской области

Власти Токмака в Запорожской области сообщили о взрыве и раненых
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Reuters

В городе Токмак Запорожской области произошел взрыв из-за детонации взрывного устройства, есть раненые. Об этом сообщила администрация Токмакского района в своем Telegram-канале.

«В Токмаке взорвалось спрятанное в мусорный контейнер взрывное устройство», — говорится в публикации. Уточняется, что в ходе загрузки мусора в машину коммунального хозяйства из урны выпал неустановленный предмет, после этого прозвучал взрыв.

Согласно заявлению администрации, ранения получили два сотрудника муниципального предприятия, одного из которых не удалось спасти. Взрыв произошел во дворе дома на улице Шевченко, добавили власти.

Ранее в городе Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв. «В Мелитополе громко. Только что в городе прозвучал взрыв», — сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО Украине выдвинули условие по использованию истребителей F-16. Чего боятся на Западе?

    Диггер оценил имевшиеся у участников подземной экскурсии шансы выжить

    В Подмосковье подросток попал под грузовой поезд

    Диггер привел подробности о поисках участников экскурсии в московском коллекторе

    Российские военные получили первые комплексы «Магистр-СВ»

    Королева Дании прервала отпуск и устроила Зеленскому обед в замке

    Аномальная жара взвинтила мировые цены на один продукт

    55-летняя Валерия показала фото в бикини и раскрыла секрет стройности

    После экскурсии по подземным коллекторам в Москве возбудили дело

    20-летняя участница шоу «Пацанки» умерла при загадочных обстоятельствах. Что известно о трагедии?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости