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08:25, 22 августа 2023Бывший СССР

В Кривом Роге сообщили о взрыве

Глава совета обороны Кривого Рога Вилкул сообщил о взрыве в городе

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Председатель совета обороны Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул сообщил о взрывах в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», — написал он.

Позже он написал, что атака на город произошла около 5:30 утра.

Ранее стало известно о серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 01:30 по мск воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

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    Алевтина Запольская
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