В Кривом Роге сообщили о взрыве

Глава совета обороны Кривого Рога Вилкул сообщил о взрыве в городе

Председатель совета обороны Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул сообщил о взрывах в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», — написал он.

Позже он написал, что атака на город произошла около 5:30 утра.

Ранее стало известно о серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 01:30 по мск воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.