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09:56, 8 сентября 2023Россия

Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса

Президент Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил сограждан с 80-летием освобождения Донбасса от нацистов. Видеообращение главы государства опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«8 сентября 1943 года — важная, знаковая дата в истории нашей страны», — сказал Путин.

Он назвал Донбасс многовековым оплотом России, землей тружеников, воинов, а также богатым и щедрым краем. Ресурсы Донбасса, по словам президента, имели для врага колоссальное значение и завладеть ими являлось одной из главных целей Германии.

27 января 2024 года в Санкт-Петербурге будут праздновать 80-летие освобождения Ленинграда от блокады. Власти решили отменить военный парад на Дворцовой площади и провести вместо него выставку ретро-техники.

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    Евгения Куликова
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