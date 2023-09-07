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17:54, 7 сентября 2023Россия

В Петербурге отменили парад в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады

Власти Петербурга отменили парад на 80-летие освобождения Ленинграда от блокады

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге отменили военный парад на Дворцовой площади в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады, которое будет отмечаться в 2024 году. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Такое решение было принято по просьбе Минобороны. Вместо него 27 января поручено организовать выставку военной ретротехники.

План основных юбилейных мероприятий уже подготовлен. Всего их будет 130: торжества, памятные, культурные и спортивные события. 23 из них проводит правительство Санкт‑Петербурга, за 42 отвечают федеральные органы власти и учреждения.

В сентябре 2022 года губернатор Омской области Александр Бурков отменил салют в честь празднования двухсотлетия региона.

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    Евгения Куликова
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