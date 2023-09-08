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03:27, 8 сентября 2023Интернет и СМИ

Названа еще одна причина проблем контрнаступления ВСУ

Forbes: для контрнаступления ВСУ не хватает мостоукладчиков

Обозреватель Дэвид Экс назвал еще одну причину, по которой контрнаступление проходит проблемно для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своей статье для Forbes.

По мнению Экса, украинским силам не хватает мостоукладчиков. «Во время критической фазы важных боев в Запорожской и Донецкой областях на юге Украины еще в июне четырем украинским бригадам пришлось остановить наступление, поскольку русские отошли за ручей, а в наличии был только один мостоукладчик», — пояснил он.

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    Марина Совина
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