Названа еще одна причина проблем контрнаступления ВСУ

Forbes: для контрнаступления ВСУ не хватает мостоукладчиков

Обозреватель Дэвид Экс назвал еще одну причину, по которой контрнаступление проходит проблемно для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своей статье для Forbes.

По мнению Экса, украинским силам не хватает мостоукладчиков. «Во время критической фазы важных боев в Запорожской и Донецкой областях на юге Украины еще в июне четырем украинским бригадам пришлось остановить наступление, поскольку русские отошли за ручей, а в наличии был только один мостоукладчик», — пояснил он.