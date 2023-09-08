Авиакомпания Red Sea Airlines приостановила полеты в Москву

Росавиация: Red Sea Airlines приостановила полеты из Египта в Москву

Авиакомпания Red Sea Airlines приостановила полеты из Египта в Москву на период с 8 по 17 сентября 2023 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

В источнике отмечается, что причиной временной отмены рейсов стала производственная необходимость. Известно также, что Росавиация в ближайшее время проведет совещание. На нем специалисты обсудят вопросы перевозки российских туристов, находящихся в Шарм-эш-Шейхе и планирующих перелет в Египет рейсами Red Sea Airlines в указанный период.

«При участии туроператора "Интурист", обслуживающей компании "Дельта Сервис" и представителей российских авиакомпаний будут обсуждены меры по скорейшему урегулированию сложившейся ситуации», — пояснили в ведомстве.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта подчеркнули, что пассажиры рейсов египетской авиакомпании Red Sea Airlines являются клиентами туроператора «Интурист». Поэтому за более подробной информацией россиянам посоветовали обращаться к его представителям.

Кроме того, в сообщении Росавиации говорится, что перевозчик готов перенести дату поездки пассажирам, находящимся в Москве, на более позднюю, а в случае отказа туриста от перелета — полностью компенсировать стоимость билета.

Ранее сообщалось, что туристы застряли в Москве почти на двое суток из-за задержки рейса Red Sea Airlines № 3112 из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх. Пассажиры рассказали, что самолет должен был вылететь 5 сентября в 3:00, однако вылет задерживался более чем на 40 часов.