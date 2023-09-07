Туристы застряли в аэропорту почти на двое суток из-за задержки рейса

Рейс Red Sea Airlines из Москвы в Шарм-эш-Шейх задержали почти на двое суток

Туристы застряли в Москве почти на двое суток из-за задержки рейса Red Sea Airlines № 3112 из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх, передает РБК.

Пассажиры рассказали, что самолет должен был вылететь 5 сентября в 3:00, однако вылет задерживается более чем на 40 часов.

Один из туристов пожаловался, что их с женой и ребенком заселили в отель только 6 сентября, до этого предложений от туроператора не поступало, о такой возможности они узнали случайно на стойке информации в аэропорту.

Из-за задержки рейса россияне, ожидающие самолета Red Sea Airlines в Египте, не могут вернуться в Москву. Сейчас туристы не знаю, что предложит им туроператор из-за такого значительного опоздания.

В авиакомпании уточнили, что вылеты в Шарм-эш-Шейх и обратно задерживаются из-за технических проблем. Ожидается, что рейс из Египта вылетит в 1:30 и прибудет в Москву в 7:15 в четверг, 7 сентября, и через час направится в обратном направлении.

Ранее самолет авиакомпании Red Wings с сотнями российских туристов, следовавший в Египет, резко сменил курс и сел в другом месте из-за ухудшения самочувствия пассажира. Инцидент произошел с лайнером, летевшим из Москвы в Шарм-эш-Шейх 18 августа.