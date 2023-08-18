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14:12, 18 августа 2023Путешествия

Следовавший в Египет самолет с сотнями россиян сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Египет самолет экстренно вернулся в РФ из-за самочувствия пассажира

Фото: Philip Myrtorp / Unsplash

Самолет авиакомпании Red Wings с сотнями российских туристов, следовавший в Египет, резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом РИА Новости рассказали представители перевозчика.

Инцидент произошел с лайнером, летевшим из Москвы в Шарм-эш-Шейх, в пятницу, 18 августа. Отмечается, что у 50-летнего пассажира рейса ухудшилось самочувствие. Мужчина неоднократно терял сознание во время полета.

В результате воздушному судну пришлось экстренно вернуться в российскую столицу. «В аэропорту борт ожидала машина скорой помощи с бригадой врачей» — добавили в авиакомпании.

В Red Wings заявили, что в общей сложности на борту находилось 410 человек.

Ранее в августе летевший из Москвы в Новосибирск самолет вынужденно сменил курс и сел в Татарстане из-за больного пассажира. Непредвиденная ситуация произошла с лайнером российской авиакомпании «Сибирь».

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    Фариза Бацазова
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