Экс-разведчик Риттер пообещал, что Путин переживет любого президента США

Экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер опроверг слова госсекретаря США Энтони Блинкена о недолговечности президента России Владимира Путина, заявив, что он переживет любого американского президента. Об этом он заявил в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

«Он [Блинкен] говорит, что Путин не сможет пережить конфликт. Ну Путин пережил Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего, Барака Обаму, Дональда Трампа, он переживет Джо Байдена и тебя. Американцы так и не придумали решения своей "проблемы Путина"», — отметил Риттер.

Риттер также добавил, что США спровоцировали конфликт на Украине с целью свержения российского руководства. Однако провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишь подтвердил скорое поражение Киева.

Ранее Риттер заявил, что Блинкен не может говорить об успехах контрнаступления ВСУ, не побывав на фронте. При этом он выразил уверенность, что посещение дипломатом Работино или Артемовска может закончиться для него трагично.