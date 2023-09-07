В США усомнились в способности Блинкена судить о контрнаступлении ВСУ

Разведчик Риттер: Блинкен не может говорить об успехах ВСУ, не побывав на фронте

Руководитель Госдепартамента США Энтони Блинкен не может говорить об успешном контрнаступлении ВСУ. На это в интервью YouTube-каналу Judging Freedom указал бывший разведчик армии США Скотт Риттер.

Он отметил, что госсекретарь не посещал линию фронта. При этом Риттер выразил уверенность, что тот неминуемо погибнет, если захочет приехать в Работино или Артемовск. «Это именно то, что происходит с украинскими военнослужащими, находящимися там, — они погибают», — сказал он.

6 сентября Блинкен заявил в ходе своего визита в Киев, что США увидели «заметный прогресс» в контрнаступлении ВСУ. «Это очень радует. Мы хотим, чтобы Украина имела все, что ей нужно, не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и имела все необходимое в долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить сильный сдерживающий фактор, сильные оборонные способности», — сообщил глава американской дипломатии.

При этом многие западные СМИ критиковали ход контрнаступления ВСУ, отмечая несоответствие объема поставок вооружений темпам продвижения.