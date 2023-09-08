В Запорожской области рассказали об истощении резервов ВСУ

Рогов: ВСУ воюют по принципу карусели, перекидывая силы с других фронтов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) истощили резервы для контрнаступления в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости

По его словам, украинская армия применяет «принцип каруселей» и перебрасывает дополнительные силы с других участков фронта и областей, подконтрольных Киеву.

Рогов отметил, что Российская армия применяет умелую военную тактику и стратегию, благодаря чему ВСУ не удается взять инициативу на линии фронта, а попытки штурма заканчиваются колоссальными потерями.

Ранее Министерство обороны России сообщило об отражении 14 атак ВСУ за сутки. Уточняется, что противник потерял до 110 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты и две боевые бронированные машины.