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09:21, 8 сентября 2023Бывший СССР

В Запорожской области рассказали об истощении резервов ВСУ

Рогов: ВСУ воюют по принципу карусели, перекидывая силы с других фронтов

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) истощили резервы для контрнаступления в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости

По его словам, украинская армия применяет «принцип каруселей» и перебрасывает дополнительные силы с других участков фронта и областей, подконтрольных Киеву.

Рогов отметил, что Российская армия применяет умелую военную тактику и стратегию, благодаря чему ВСУ не удается взять инициативу на линии фронта, а попытки штурма заканчиваются колоссальными потерями.

Ранее Министерство обороны России сообщило об отражении 14 атак ВСУ за сутки. Уточняется, что противник потерял до 110 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты и две боевые бронированные машины.

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    Алевтина Запольская
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