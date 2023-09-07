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13:39, 7 сентября 2023Россия

Минобороны отчиталось о ситуации в районе Работино

Минобороны России: в районах Работино и Вербовое за сутки отражено 14 атак ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные за минувшие сутки отразили 14 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области. О ситуации на запорожском направлении журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что российские военные отразили атаки противника на запорожском направлении ударами авиации и огнем артиллерии. На этом направлении за минувшие сутки ВСУ, в частности, потеряли до 110 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты и две боевые бронированные машины.

В Запорожской области также удалось уничтожить станцию радиоэлектронной борьбы по обнаружению БПЛА и блокированию их каналов управления и навигации «Буковель-AD».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал запорожское направление наиболее напряженным в зоне СВО — там, по его словам, ВСУ ввели в бой бригады изз стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством инструкторов из западных стран.

Впоследствии врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС России тактически отошли из Работино, подчеркнув, что армия России находится на высотах, которые являются главенствующими, а ВСУ попали в «воронку» внизу. По его словам, Работино в результате достаточно продолжительных боев практически не существует, населенный пункт «остался только на карте».

В Минобороны это заявление опровергли и указали, что в районах населенных пунктов Вербового и Работино на запорожском направлении изменений в тактическом положении нет.

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    Анастасия Шейкина
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