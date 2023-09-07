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13:37, 7 сентября 2023Россия

Российские войска уничтожили станцию по обнаружению БПЛА «Буковель-AD»

Минобороны РФ: в зоне СВО уничтожена станция по обнаружению БПЛА «Буковель-AD»

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВО) на запорожском направлении уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы по обнаружению БПЛА и блокированию их каналов управления и навигации «Буковель-AD». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо станции, отметили в министерстве, были уничтожены самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» и артиллерийская система М777 производства США, британская гаубица FH-70, два танка, четыре боевые машины пехоты и две боевые бронированные машины.

Также российским войскам на данном направлении удалось отразить 14 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки.

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