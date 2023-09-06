Опубликованы кадры уничтожения британского танка Challenger 2

Момент поражения британского танка Challenger 2 в районе Работино попал на видео

Момент поражения британского танка Challenger 2 в районе села Работино в Запорожской области попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал в Telegram военный корреспондент Юрий Котенок.

«Танк был уничтожен в результате попадания ПТРК "Корнет" под башню», — уточнил военкор.

Challenger 2 был уничтожен на поле боя российскими войсками впервые с начала применения в 1994 году. Глава Минобороны Британии Грант Шаппс подтвердил уничтожение танка в зоне специальной военной операции, отметив, что Лондон не планирует направлять новую боевую машину на замену уничтоженному.