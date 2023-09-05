Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:30, 5 сентября 2023Наука и техника

Британский танк Challenger 2 впервые уничтожили в бою

The Guardian: британский танк Challenger 2 уничтожен в бою впервые с 1994 года

Фото: Toby Melville / Reuters

Британский танк Challenger 2 впервые с начала применения в 1994 году был уничтожен на поле боя российскими войсками. Об этом пишет The Guardian.

В социальных сетях появилась видеозапись с дымящимся танком, отмечает издание. Боевую машину уничтожили в районе села Работино на запорожском направлении.

Challenger 2 находится на вооружении с 1994 года, таким образом, танк уничтожили в ходе боевых действий впервые почти за 30 лет. Еще один танк был уничтожен в Ираке в 2003 году, однако тогда это произошло из-за попадания под дружественный огонь, уточнили в издании.

Великобритания поставила Украине 14 танков Challenger 2 в рамках военной помощи.

Как отмечает журнал Forbes, потеря танка произошла всего через несколько дней после того, как Министерство обороны Украины продемонстрировало его в видеоинтервью с бригадой.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Британский танк Challenger 2 впервые уничтожили в бою

    Тренер назвал лучшие упражнения для борьбы с головной болью

    В российской школе произошло массовое увольнение учителей

    Названа причина возможного повышения первоначального взноса по льготной ипотеке

    Поцелуи Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе попали на видео

    Генпрокуратуру попросили арестовать актера Панина при возвращении в Россию

    В России рассказали о возможностях дрона «Иноходец»

    В Грузии отказались поддерживать инициативу о переносе празднования Дня Победы

    Инфляция в России приблизилась к верхней границе прогноза

    Назван срок начала использования цифрового рубля в международных расчетах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости