Британский танк Challenger 2 впервые уничтожили в бою

The Guardian: британский танк Challenger 2 уничтожен в бою впервые с 1994 года

Британский танк Challenger 2 впервые с начала применения в 1994 году был уничтожен на поле боя российскими войсками. Об этом пишет The Guardian.

В социальных сетях появилась видеозапись с дымящимся танком, отмечает издание. Боевую машину уничтожили в районе села Работино на запорожском направлении.

Challenger 2 находится на вооружении с 1994 года, таким образом, танк уничтожили в ходе боевых действий впервые почти за 30 лет. Еще один танк был уничтожен в Ираке в 2003 году, однако тогда это произошло из-за попадания под дружественный огонь, уточнили в издании.

Великобритания поставила Украине 14 танков Challenger 2 в рамках военной помощи.

Как отмечает журнал Forbes, потеря танка произошла всего через несколько дней после того, как Министерство обороны Украины продемонстрировало его в видеоинтервью с бригадой.