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12:03, 5 сентября 2023Россия

Шойгу назвал направление в зоне СВО с наиболее напряженной обстановкой

Шойгу: на запорожском направлении сложилась наиболее напряженная обстановка

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В зоне спецоперации наиболее напряженная обстановка сложилась на запорожском направлении. Такое направление назвал на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России министр обороны Сергей Шойгу, текст его выступления опубликован в Telegram-канале Минобороны.

«Противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов», — сказал министр.

По его словам, благодаря действиям российских военнослужащих удалось нанести значительный ущерб украинским подразделениям. Помимо этого, удалось взять под контроль населенный пункт Новоселовское и улучшить позиции по переднему краю.

Ранее в Минобороны уже называли наиболее сложной обстановку на запорожском и донецком направлении. Так, 31 августа на запорожском направлении Вооруженные силы Украины предприняли 44 атаки. В ходе контрнаступления противник несет высокие потери, так как российские военнослужащие эффективно поражают бронетехнику противника на дальних подступах, объяснили в военном ведомстве.

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    Анастасия Шейкина
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