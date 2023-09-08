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11:39, 8 сентября 2023Моя страна

На курорте «Роза Хутор» стартовал фестиваль онлайн-кинотеатров

Фестиваль «Новый сезон» стартовал на курорте «Роза Хутор» в Сочи

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На сочинском курорте «Роза Хутор» в четверг, 7 сентября, стартовал фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Как уточняет ТАСС, специально для гостей организаторы подготовили насыщенную деловую программу.

Председатель попечительского совета фестиваля этого года, продюсер по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев указал, что деловая программа, подготовленная организаторами, несет большую практическую ценность.

«Мы хотим не просто поговорить, а обсудить, сделать выводы и принять какие-то решения», — подчеркнул он.

По словам собеседника агентства, «Новый сезон» — особенный смотр с точки зрения коллаборации крупнейших онлайн-кинотеатров России.

Ранее стало известно, что в столице Татарстана в четверг, 7 сентября, состоялось открытие фестиваля китайского кино.

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    Варвара Кошечкина
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