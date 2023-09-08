В ООН прокомментировали выборы в новых регионах России

Помощник генсека ООН: организация обеспокоена выборами в новых регионах России

В ООН выразили обеспокоенность выборами в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях, а также в Республике Крым. Выборы в новых регионах РФ прокомментировал помощник генерального секретаря организации Мирослав Енча, передает РИА Новости.

«Мы обеспокоены сообщениями о том, что Российская Федерация проводит так называемые выборы в районах Украины, которые в настоящее время находятся под российским военным контролем», — отметил дипломат.

Он также добавил, что по мнению ООН, выборы в новых регионах не имеют юридической значимости.

Ранее жителям ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей России разрешили проголосовать на выборах 10 сентября по украинским документам, включая паспорта и ID-карты. Об этом заявил замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев.