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07:36, 2 августа 2023Россия

Жителям новых регионов России разрешили голосовать по украинскому паспорту

ЦИК: в новых регионах России можно будет проголосовать по украинским документам

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей России разрешили проголосовать на выборах 10 сентября по украинским документам, включая паспорта и ID-карты. Об этом заявил замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев в беседе с «Известиями».

По его словам, в новых регионах также можно будет проголосовать по паспортам республик Донбасса. Как подчеркнул Булаев, в ЦИК понимают, что пока не все избиратели получили российские документы. «Для реализации их избирательного права уже предусмотрен целый перечень альтернативных документов, по которым избиратели в новых регионах могут отдать свой голос», — сказал он.

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    Сергей Истомин
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