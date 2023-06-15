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12:57, 15 июня 2023Россия

ЦИК огласил решение о проведении выборов в четырех новых регионах России

Памфилова: ЦИК после консультаций считает возможным проведение выборов в новых регионах
СюжетМинобороны:

Фото: ЦИК России / Globallookpress.com

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что после консультаций с ФСБ и Минобороны страны представляется возможным проведение выборов в новых регионах страны. Об этом сообщает ТАСС.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий запрет на проведение выборов в субъектах России, в которых введено военное положение. На данный момент в стране четыре региона с введенным военным положением: Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области.

По словам автора одной из поправок в законопроект, депутата Леонида Ивлева, при необходимости будет возможно на время приостанавливать голосование. Если проведение избирательной кампании представляет угрозу жизни и здоровья людей, комиссия также обязана сообщить об этом главе государства.

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    Никита Абрамов
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