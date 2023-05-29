Путин подписал закон о снятии запрета на выборы в регионах с военным положением
Путин подписал закон, позволяющий проводить выборы в регионах с военным положением
Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий запрет на проведение выборов в субъектах России, в которых введено военное положение. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Решение о проведении выборов в таких регионах будет приниматься по результатам консультаций Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с Министерством обороны России и ФСБ.
«В этих случаях референдумы и выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления могут проводиться как на всей территории, на которой введено военное положение, так и на части такой территории», — сказано в документе.