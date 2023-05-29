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12:11, 29 мая 2023Россия

Путин подписал закон о снятии запрета на выборы в регионах с военным положением

Путин подписал закон, позволяющий проводить выборы в регионах с военным положением

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий запрет на проведение выборов в субъектах России, в которых введено военное положение. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Решение о проведении выборов в таких регионах будет приниматься по результатам консультаций Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с Министерством обороны России и ФСБ.

«В этих случаях референдумы и выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления могут проводиться как на всей территории, на которой введено военное положение, так и на части такой территории», — сказано в документе.

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    Варвара Родикова
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