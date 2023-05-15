В России разработали порядок проведения выборов в регионах с военным положением

«Ведомости»: разработан порядок проведения выборов в регионах России с военным положением

В Государственной Думе разработали порядок проведения выборах в четырех регионах России, где действует военное положение — в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях. О механизме проведения выборов, закрепленном в поправках, пишут «Ведомости», их подлинность подтвердили два источника в нижней палате парламента.

В частности, депутаты решили изменить название статьи 10.01 закона об основных гарантиях избирательных прав, где будет закреплено проведение выборов не только при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, но и в условиях военного положения. Как сообщили источники, в статью добавятся восемь пунктов о проведении выборов.

Согласно тексту поправок, губернатор может не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 9 дней до дня голосования направить в ЦИК предложение о проведении выборов на территории региона, а избирательная комиссия, в свою очередь, не позднее чем через пять дней обязана провести консультации с Минобороны и ФСБ.

По итогам проведения консультаций принимается решение о назначении выборов — при их проведении могут быть сокращены сроки избирательных действий, помимо этого, предложения губернатора о проведении выборов могут быть отклонены.

Провести выборы на новых территориях, чтобы они выбрали законодательные органы власти субъектов и муниципальные органы. Кроме того, нужно обеспечить безопасность избирателей, поэтому есть возможность приостанавливать выборы, продолжать кампанию, а также консультироваться с ФСБ и Минобороны депутат Леонид Ивлев, один из авторов поправок

В случае принятия решения о проведении выборов в регионе с военным положением ЦИК информирует об этом президента, в противном случае — губернатора. Если проведение избирательной кампании представляет угрозу жизни и здоровья людей, комиссия также обязана сообщить об этом главе государства.

По данным издания, соответствующие поправки комитет Госдумы по госстроительству рассмотрит в понедельник, 15 мая. Один из собеседников утверждает, что поправки также готовятся в закон военном положении — в них пропишут порядок передвижения и проведения предвыборных мероприятий.

В апреле председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников заявил, что в нижней палате парламента предлагают внести поправки в действующий закон о военном положении в России, согласно которому нельзя проводить выборы на территориях, где действует соответствующий режим. 3 мая в Госдуму внесли поправки к федеральному закону о военном положении.

Четыре новых региона — Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы прошли в регионах с 23 по 27 сентября 2022 года.