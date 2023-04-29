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13:50, 29 апреля 2023Россия

В Госдуме обсудят поправки в закон о военном положении

Депутат Крашенинников: в ГД обсуждают поправки в закон о военном положении из-за выборов

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В Госдуме предлагают внести поправки в действующий закон о военном положении в России, согласно которому нельзя проводить выборы на территориях, где действует соответствующий режим. Об этом газете «Ведомости» заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

Депутат объяснил, что осенью планируется проведение выборов в регионах, которые вошли в состав России, однако там действует режим военного положения. При этом обсуждаемый закон имеет статус федерального конституционного. Крашенинников уточнил, что инициатива об изменениях в законе будет внесена в нижнюю палату парламента в ближайшее время.

Ранее президент Владимир Путин призвал сделать все, чтобы защитить выбор жителей новых регионов. Глава государства также отметил, что работа по интеграции новых регионов должна идти внимательно и системно. Он назвал новые субъекты страны историческими землями России, а их жителей — родными людьми для россиян.

Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей 5 октября 2022 года.

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Варвара Кошечкина
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