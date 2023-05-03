В Госдуму внесли поправки к федеральному закону о военном положении

В Госдуму внесли поправки к закону о проведении выборов в регионах при военном положении

В Госдуму внесли поправки к федеральному закону о военном положении. Об этом сообщает пресс-служба депутата Павла Крашенинникова, сообщение приводит РИА Новости.

Как уточнили представители парламентария, поправки нужны для того, чтобы в новых российских регионах появилась возможность провести выборы, несмотря на военное положение.

О планах депутатов обсудить эти поправки стало известно 29 апреля. Ранее источники «Коммерсанта» заявляли, что этот закон трогать «не очень хотят».

Четыре новых региона — Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы прошли в регионах с 23 по 27 сентября 2022 года.