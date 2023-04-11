Стали известны возможные варианты проведения выборов в новых регионах России

«Ъ»: Кремль рассматривает три варианта по проведению выборов в новых регионах России

В четырех новых регионах России в сентябре 2023 года запланированы выборы в региональный парламент. Согласно федеральному конституционному закону, проведение выборов в этих субъектах невозможно в связи с введенным там военным положением. Кремль рассматривает три варианта организации выборов, стало известно «Коммерсанту».

В федеральных конституционных законах (ФКЗ) четырех новых регионов России содержатся нормы о проведении выборов в законодательные органы, подписанные президентом России Владимиром Путиным — выборы должны пройти во второе воскресенье сентября 2023 года. По данным издания, администрация президента (АП), несмотря на военное положение, намерена провести выборы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.

Собеседник в Госдуме полагает, что для проведения выборов не надо будет менять нормативно-правовые акты. По его словам, четыре ФКЗ о принятии четырех регионов имеют такой же юридический статус, как и ФКЗ «О военном положении», в котором говорится о невозможности проведения референдумов и выборов при действии военного положения. Источник из нижней палаты парламента назвал более приоритетной норму о выборах из законов о вхождении новых регионов в состав России, чем норму о запрете выборов из ФКЗ «О военном положении».

В качестве еще одного варианта в Кремле рассматривают возможность корректировки указа главы государства о введении военного положения, сообщают два собеседника, близких к АП. Они допускают, что в указе могут быть прописаны четкие географические рамки, чтобы военное положение распространялось не на всю территорию четырех новых регионов, а только на линию соприкосновения.

Помимо этого, провести выборы в четырех субъектах могут при корректировке самого ФКЗ «О военном положении». Одному из источников в АП такой вариант проведения выборов кажется наиболее вероятным, при этом другой собеседник издания из Госдумы утверждает, что этот закон трогать «не очень хотят».

Четыре новых региона — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы прошли в регионах с 23 по 27 сентября 2022 года.