США пригрозили санкциями наблюдателям на выборах в новых территориях России

Блинкен пригрозили санкциями наблюдателям на выборах в новых территориях России

Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил санкциями международным наблюдателям, участвующим в избирательном процессе организованном Россией на новых территориях. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы напоминаем любым лицам, которые могут поддержать (...) выборы России на Украине, в том числе выступая в качестве так называемых "международных наблюдателей", что они могут подвергнуться санкциям и визовым ограничениям», — сказано в заявлении, распространенном госдепартаментом.

Блинкен подчеркнул, что США никогда не признают результаты этих выборов.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано назвал выборы в новых субъектах России нарушением международного права и пригрозил привлечь к ответственности всех причастных.