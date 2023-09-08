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10:19, 8 сентября 2023Мир

США пригрозили санкциями наблюдателям на выборах в новых территориях России

Блинкен пригрозили санкциями наблюдателям на выборах в новых территориях России

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил санкциями международным наблюдателям, участвующим в избирательном процессе организованном Россией на новых территориях. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы напоминаем любым лицам, которые могут поддержать (...) выборы России на Украине, в том числе выступая в качестве так называемых "международных наблюдателей", что они могут подвергнуться санкциям и визовым ограничениям», — сказано в заявлении, распространенном госдепартаментом.

Блинкен подчеркнул, что США никогда не признают результаты этих выборов.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано назвал выборы в новых субъектах России нарушением международного права и пригрозил привлечь к ответственности всех причастных.

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    Виктория Кондратьева
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