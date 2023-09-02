В Госдуме оценили заявление европейского чиновника о выборах в России

Госдума: угрозы со стороны чиновника ЕС — это грубое вмешательство в дела России

Высказывания европейского чиновника Петера Стано сочли грубым вмешательством в дела России и давлением на избирателей. Так слова официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза охарактеризовал Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Ранее, как отмечается, Стано назвал выборы в новых субъектах России нарушением международного права и пригрозил привлечь к ответственности всех причастных. В ответ Пискарев предложил «призвать к ответу по всей строгости» представителей стран, поставляющих Киеву оружие, из которых обстреливаются территории новых регионов России.

«Господину Стано не стоит сомневаться, выборы обязательно состоятся на всех территориях нашей страны, где они назначены, и пройдут в полном соответствии с законодательством Российской Федерации, которое отвечает международным стандартам», — заявил Пискарев.

В новых регионах России уже прошла подготовка общественных наблюдателей к сентябрьским выборам. Участникам рассказали о ключевых этапах при проведении избирательного процесса, за которыми необходим общественный контроль, разобрали с ними нормативно-правовую базу и проблемные ситуации, с которыми могут столкнуться наблюдатели.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в ходе президентской кампании не планируется никаких нововведений для избирателей. По ее словам, на выборах президента ЦИК должен не предлагать экспромты, а использовать хорошо проверенные механизмы.