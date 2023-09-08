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22:48, 8 сентября 2023Силовые структуры

В российском городе задержали причастных к массовому отравлению шаурмой

СК: четверо причастных к массовому отравлению шаурмой задержаны в Курске

Фото: PxHere

Следователи СУ СК России по Курской области в рамках расследования уголовного дела задержали в Курске четверых причастных к массовому отравлению шаурмой в городе Льгове. Среди них оказались владелец киоска, два повара и помощник повара, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Их подозревают в причастности к преступлению, предусмотренному п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности лишение жизни человека). В результате на сегодняшний день зафиксировано 11 обращений за медпомощью, один случай отравления привел к летальному исходу.

Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу, в ближайшее время им могут предъявить обвинение. Назначены судебные экспертизы, следователи продолжают расследование.

Ранее в Госдуме призвали к рейдам по ларькам с шаурмой из-за массового отравления под Курском. Их предложили проводить после подобных инцидентов, чтобы узнавать причины, проверять качество продукции и прочее.

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    Александра Синицына
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