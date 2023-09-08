В России призвали к рейдам по ларькам с шаурмой после массового отравления

Депутат Огуль призвал к рейдам после массового отравления шаурмой под Курском

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль призвал провести в России рейды киосков с шаурмой, чтобы проверить качество продукции. Таким образом он в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на массовое отравление в Курской области.

«Я думаю, что здесь какого-то отдельного законодательства не требуется. Просто, наверное, надо делать какие-то рейды контрольные, когда такое происходит, чтобы узнать причины, проверить качество продукции и прочее», — поделился депутат.

Ранее местная жительница рассказала «Ленте.ру», что от употребления продукта пострадала вся ее семья, включая маленькую дочь. Супруг даже потерял сознание.

О массовом отравлении в Льгове Курской области сообщило правительство российского региона. Там отметили, что за медицинской помощью со схожими симптомами обратились 15 человек. Один случай отравления закончился летальным исходом. Кроме того, четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ.

