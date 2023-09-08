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21:09, 8 сентября 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о распределении финансовой помощи от США

Денис Шмыгаль: Киев направит часть финансовой помощи США на безопасность
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Thomas Imo / PHOTOTHEK / Globallookpress.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о распределении дополнительной финансовой помощи от США. Об этом он сообщил в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, две трети из анонсированного Соединенными Штатами миллиарда долларов украинские власти направят на военную и гражданскую помощь в сфере безопасности.

6 сентября стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал новый пакет помощи Украине на один миллиард долларов. Уточнялось, что 665,5 миллиона из них будут направлены на военные и гражданские оборонные системы.

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    Георгий Нестеров
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