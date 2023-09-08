На Украине рассказали о распределении финансовой помощи от США

Денис Шмыгаль: Киев направит часть финансовой помощи США на безопасность

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о распределении дополнительной финансовой помощи от США. Об этом он сообщил в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, две трети из анонсированного Соединенными Штатами миллиарда долларов украинские власти направят на военную и гражданскую помощь в сфере безопасности.

6 сентября стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал новый пакет помощи Украине на один миллиард долларов. Уточнялось, что 665,5 миллиона из них будут направлены на военные и гражданские оборонные системы.