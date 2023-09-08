Россиянка объяснила решение назвать дочь «Армия — сила народа»

Россиянка объяснила выбор имени дочки «Армия — сила народа» смысловой нагрузкой

Семья из Ульяновска, назвавшая дочь «Армия — сила народа», сокращенно Арсина, долго не знала, какое имя подобрать седьмому ребенку. Об этом рассказала мама девочки Екатерина Верхеева. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила решение именно так назвать новорожденную.

Женщина призналась, что не ожидала, что имя ее дочери вызовет такой большой отклик у общественности. По ее словам, семья долго не могла подобрать имя. «Все имена в нашей семье у детей достаточно непростые, и у каждого имянаречения ребенка есть своя история. В этот раз было очень много предложений от друзей и родных, и мы с детьми много думали. Мое желание было, чтобы имя не видоизменялось, носило смысловую нагрузку и подходило к отчеству Александровна», — поделилась Верхеева.

Когда они с супругом услышали имя Арсина, оно сразу запало им в душу. Родители поняли, что это то имя, которое они искали. «Когда мы рассказали об имени и о том, что мы подразумеваем под ним, нашим детям и родным, реакция была однозначной — всем очень понравилось. Родители сказали, что имя очень красивое, звучное и подходит для нашей малышки. А дети в восторге от того смысла, который мы вложили в имя, потому что действительно считают, что армия страны — это защита, это сила, это отвага, это мощь», — сказала россиянка.

Мы стараемся воспитывать в детях любовь к своей семье, к Родине, к государству, к стране. И чтобы не было и не происходило в жизни, всегда помнить об этом. И армия — это действительно сила нашего народа. Особенно в наше непростое время хочется поддержать наших бойцов, наших мужчин в том непростом деле, которое они сейчас делают. Все самые сильные, непобеждаемые и положительные качества мы мысленно и заложили в имя нашей дочери Екатерина Верхеева мама Арсины

Ранее о том, что в Ульяновске новорожденную девочку назвали Арсина сообщили в местном ЗАГСе. Известно, что в семье есть еще шестеро детей — Богдан, Егор, Кирилл, Злата, Кондратий и Катрина.

