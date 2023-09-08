Среда обитания
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11:25, 8 сентября 2023Среда обитания

Дачникам назвали эффективный способ избавления от сорняков

Эксперт Коврижных: осенью надо полностью удалить коренья сорняков

Фото: Unsplash

Борьба с сорняками на дачном участке будет эффективной только при комплексном подходе. Об этом заявила эксперт сетевого издания «БелНовости», ученый-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных. Особое внимание их удалению нужно уделить осенью.

Эксперт советует любителям огорода вручную удалять сорную траву и ее коренья. В частности, осенью при перекопке земли дачникам следует полностью выбрать из земли все корешки. Помочь избавиться от сорняков также могут сидераты — эти травы могут быстро заполнять свободное пространство, таким образом не оставляя сорнякам шансов на существование.

Еще одним способом убрать сорняки Коврижных назвала пролив участка ЭМ-препаратом. В его состав входят эффективные микроорганизмы. После этого участок накрывают плотным черным материалом, заключила эксперт.

При этом в некоторых случаях сорняк может быть полезным, говорила ранее Коврижных. Например, чистотел помогает дачникам бороться с гусеницами и тлей. Для его приготовления необходимо высушить собранные листья растения, после чего измельчить их, перетирая. Полученной пудрой можно посыпать посадки.

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    Нина Ташевская
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