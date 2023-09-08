Перечислены главные проблемы уроков физкультуры в России

Медосмотры и раздевалки названы самыми слабыми местами уроков физкультуры в РФ

Российские школьники на уроках физкультуры сталкиваются с множеством проблем — им становится плохо, их травят из-за лишнего веса или трудностей при выполнении упражнений, что происходит иногда после критики от учителей. Ключевые трудности обучения в разговоре с «Лентой.ру» перечислили преподаватель физкультуры Дмитрий Шашков, психолог Елена Каширина и детский кардиолог Светлана Брызгалина.

Отсутствие должных медосмотров

На медосмотр целого класса выделяется не более часа — за этот срок невозможно качественно проверить столько детей, объясняет преподаватель физкультуры, кандидат в мастера спорта Дмитрий Шашков. По его словам, при наличии отклонений врач должен отправить ребенка на дополнительные обследования, но этого не происходит, и детей часто осматривают для галочки.

Детский кардиолог МЕДСИ Светлана Брызгалина уточнила, что в группе риска в первую очередь подростки с наследственными заболеваниями, которые не диагностируют до наступления внезапных приступов. Одна из проблем — в отсутствии качественной диспансеризации, но это уже ответственность родителей. Еще одна проблема в своевременном оказании медпомощи в случае сердечных приступов — отсутствие дефибрилляторов и обучения, как ими пользоваться.

Некомфортные раздевалки или их отсутствие

Психолог Елизавета Каширина объясняет, что в некоторых школах нет раздевалок, и дети обоих полов переодеваются в одном классе. При этом даже если в заведении есть раздевалки, часто никто не следит за тем, что там происходит.

Момент переодевания может быть рискованным, потому что дети обижают друг друга, комментируют чей-то вес, отбирают вещи или даже просто сравнивают себя с одноклассниками и чувствуют дискомфорт из-за своего тела Елизавета Каширина психолог

Преподаватель Шашков добавляет, что в раздевалках нет душевых, а расписание уроков составлено так, что после занятий физкультурой дети идут на другие уроки потные и уставшие.

Уравниловка для детей с разной подготовкой

Психолог Каширина поясняет, что из-за разной подготовки все ученики могут выполнять одни и те же упражнения по-разному, и задача учителей — сделать процесс комфортным для детей. Также важно вовлечение педагога в занятие и контроль происходящего, чтобы власть не оказалась в руках у других школьников.

Учителя могут и сами комментировать недостатки детей или открыто делить их на спортсменов и «тюфячков» — это могут подхватить другие ученики, что спровоцирует травлю, но, как уточняет преподаватель Шашков, многие педагоги относятся к менее спортивным детям снисходительно.

По мнению Шашкова, лучше всего — делить класс на группы по уровню физической подготовки, в том числе потому, что часто дети-спортсмены жалуются на бесполезность уроков.

На уроках может быть опасно

Психолог Каширина объясняет, что детям, особенно неспортивным, важно ощущать себя в безопасности и не бояться травм. Преподаватель Шашков добавляет, что на уроках действительно могут произойти травмы, и поэтому преподавателю важно не относиться халатно к технике безопасности, а также требовать должного отношения к правилам от самих учеников и их родителей.

Учеников не делят по полу

По мнению преподавателя Шашкова, нормативы мальчиков и девочек отличаются, и разделение на группы по полу значительно улучшило бы занятия. В первую очередь, дети в младшем возрасте не обращают внимание на физиологические особенности, но по мере взросления их тела меняются, и это вызывает повышенное внимание других школьников, в том числе насмешки и неприятные комментарии. Также важно не принуждать ходить на физкультуру девочек во время менструации.

К тому же детям комфортнее заниматься с другими школьниками своего пола, даже если у них лучше физическая подготовка, потому что так они не ощущают слишком большое давление и им не хочется всех обогнать.