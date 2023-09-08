Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:27, 8 сентября 2023Силовые структуры

ФСБ выявила прибывшего в Россию с целью сбора данных для Польши украинца

ФСБ выявила украинца, прибывшего в Калининград с целью сбора данных для Польши

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ и пограничники выявили 27-летнего гражданина Украины, который прибыл в Калининград с целью сбора данных для Польши. Об этом сообщает ТАСС.

По данным силовиков, мужчина получил задание от польского Агентства внутренней безопасности. Российские правоохранители предупредили его о недопустимости шпионажа в РФ, он будет выдворен из страны. Мужчине также запретят въезд на длительный срок.

17 августа сообщалось, что в Крыму сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге, который готовил житель Севастополя по заданию военной разведки Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    В Запорожской области подбит второй танк Challenger 2

    Стала известна причина задержания Панина в Эстонии

    Жители российского города пожаловались на ядовитый дым

    Памела Андерсон решила распродать одежду времен своей молодости

    Ипотеку под два процента запустили в одном российском регионе

    Американский разведчик объяснил цель приезда Блинкена в Киев

    Созданы химерные эмбрионы свиньи и человека

    Минобороны заявило об уничтожении станции обнаружения маловысотных целей СТ-68У

    Минобороны сообщило об улучшении положения российских войск в зоне спецоперации

    Минобороны заявило об уничтожении 31 украинского беспилотника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости