ФСБ выявила прибывшего в Россию с целью сбора данных для Польши украинца

ФСБ выявила украинца, прибывшего в Калининград с целью сбора данных для Польши

Сотрудники ФСБ и пограничники выявили 27-летнего гражданина Украины, который прибыл в Калининград с целью сбора данных для Польши. Об этом сообщает ТАСС.

По данным силовиков, мужчина получил задание от польского Агентства внутренней безопасности. Российские правоохранители предупредили его о недопустимости шпионажа в РФ, он будет выдворен из страны. Мужчине также запретят въезд на длительный срок.

17 августа сообщалось, что в Крыму сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге, который готовил житель Севастополя по заданию военной разведки Украины.