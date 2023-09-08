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06:01, 8 сентября 2023Мир

Великобритания установит слежку за РФ в Черном море

Премьер-министр Риши Сунак: Британия установит слежку за Россией в Черном море

Фото: Christopher Furlong / Pool / Reuters

Великобритания установит слежку за действиями России в Черном море. Об этом сообщил премьер-министр страны Риши Сунак.

По его словам, Лондон будет использовать «разведку, наблюдение и рекогносцировку для мониторинга российской активности в Черном море». Также отмечается, что спецслужбы Великобритании будут «указывать России на тревожные признаки».

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли обвинил Россию в создании угрозы гражданским судам в Черном море. По его словам, РФ может начать нацеливать свое вооружение на гражданские суда в попытке пресечь экспорт украинского зерна. Клеверли пообещал обратить внимание Совбеза всемирной организации «на это возмутительное поведение».

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    Марина Совина
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