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03:37, 8 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский признал слабость украинской ПВО в Одесской области

Зеленский сообщил Сунаку о слабости украинской ПВО в Одесской области

Фото: Carl Court / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил премьер-министру Великобритании Риши Сунаку о слабости средств противовоздушной обороны (ПВО) в Одесской области. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram-канале.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора Зеленский проинформировал британского коллегу о ситуации на поле боя. «Было сделано очень много. Но с усилением противовоздушной обороны в Одесской области мы сможем сделать еще больше», — заявил он.

Лидеры двух стран также обсудили меры по разблокированию зернового коридора. В частности, Сунак пообещал Зеленскому, что Великобритания ускорит прогресс со странами G20 в преодолении российской зерновой блокады Черного моря. Британский премьер также пообещал неизменную поддержку Лондона Киеву.

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    Марина Совина
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