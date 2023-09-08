Зеленский признал слабость украинской ПВО в Одесской области

Зеленский сообщил Сунаку о слабости украинской ПВО в Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил премьер-министру Великобритании Риши Сунаку о слабости средств противовоздушной обороны (ПВО) в Одесской области. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram-канале.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора Зеленский проинформировал британского коллегу о ситуации на поле боя. «Было сделано очень много. Но с усилением противовоздушной обороны в Одесской области мы сможем сделать еще больше», — заявил он.

Лидеры двух стран также обсудили меры по разблокированию зернового коридора. В частности, Сунак пообещал Зеленскому, что Великобритания ускорит прогресс со странами G20 в преодолении российской зерновой блокады Черного моря. Британский премьер также пообещал неизменную поддержку Лондона Киеву.