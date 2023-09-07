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19:36, 7 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с премьером Британии

Сунак и Зеленский обсудили разблокирование зернового коридора

Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Его детали в своем Telegram-канале сообщил украинский лидер.

«Ситуация на поле боя, оборонное сотрудничество, наши договоренности. Черное море и украинский вклад в защиту свободы мореходства и продовольственной безопасности», — раскрыл Зеленский поднятые во время беседы темы.

Как уточняет Sky News, в ходе разговора политики обсудили меры по разблокированию зернового коридора. Сунак пообещал, что Великобритания поддержит усилия стран G20 по «преодолению российской зерновой блокады».

Ранее Киев передал Турции предложение о возобновлении работы зернового коридора без участия Москвы. Об этом сообщил посол Украины в стране Василий Боднар. Дипломат добавил, что корабли с зерном уже проходят по территориальным водам Румынии, Болгарии и Турции, они идут через проливы без ограничений. По его словам, это рациональный путь.

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    Варвара Кошечкина
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