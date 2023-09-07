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16:07, 7 сентября 2023Бывший СССР

Украина передала Турции предложение о зерновом коридоре без участия России

Посол Боднар: Киев передал Турции предложение о зерновом коридоре без участия РФ

Фото: Nikolett Harmat / Unsplash

Киев передал Турции предложение о возобновлении работы зернового коридора без участия Москвы. Об этом сообщил посол Украины в стране Василий Боднар, передает агентство «Укринформ».

«Предложение о работе зернового коридора без России передано турецкой стороне. Пока нет окончательного подтверждения», — сказал он.

Дипломат добавил, что корабли с зерном уже проходят по территориальным водам Румынии, Болгарии и Турции, они идут через проливы без ограничений. По его словам, это рациональный путь.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что республика начала экспорт зерна через хорватские порты. Как она отметила, Киев готов развивать этот торговый путь, расширяя возможности транспортного коридора. Украинская сторона убеждена, что логистический маршрут сможет играть важную роль в двусторонней торговле между странами после окончания боевых действий.

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    Кристина Есикова
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