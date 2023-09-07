Украина начала зерновой экспорт через хорватские порты

Министр экономики Украины Свириденко: начат экспорт зерна через хорватские порты

Украина начала экспорт зерна через хорватские порты. Об этом сообщила министр экономики республики Юлия Свиреденко, передает сайт министерства.

«Благодарим за такую возможность. Этот торговый путь хоть и нишевый, но уже пользуется популярностью. Мы готовы его развивать, расширяя возможности транспортного коридора», — сообщила министр.

По ее словам, Киев считает, что этот логистический маршрут сможет играть важную роль в двусторонней торговле между Хорватией и Украиной после окончания боевых действий.