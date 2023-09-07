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13:51, 7 сентября 2023Бывший СССР

Украина начала зерновой экспорт через хорватские порты

Министр экономики Украины Свириденко: начат экспорт зерна через хорватские порты

Фото: Reuters

Украина начала экспорт зерна через хорватские порты. Об этом сообщила министр экономики республики Юлия Свиреденко, передает сайт министерства.

«Благодарим за такую возможность. Этот торговый путь хоть и нишевый, но уже пользуется популярностью. Мы готовы его развивать, расширяя возможности транспортного коридора», — сообщила министр.

По ее словам, Киев считает, что этот логистический маршрут сможет играть важную роль в двусторонней торговле между Хорватией и Украиной после окончания боевых действий.

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