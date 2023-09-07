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01:29, 7 сентября 2023Мир

В Евросоюзе выступили против продления запрета на импорт зерна из Украины

Politico: в ЕС выступили против продления запрета на импорт зерна из Украины

Фото: Unsplash

Большинство стран Евросоюза выступили против продления запрета на импорт украинского зерна. Об это пишет Politico, ссылаясь на источники.

Четыре дипломата ЕС, чьи имена не раскрываются, подтвердили нежелание стран продлевать соответствующий запрет. В среду, 6 сентября, послы 22 европейских стран либо выступили против идеи продления ограничений, либо скептично отреагировали на нее. Наиболее негативно отнеслись к предложению Франция и Германия.

Другие источники отметили, что многие государства признали проблемы, с которыми сталкиваются Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, поэтому призвали Еврокомиссию найти альтернативные меры.

Ранее сообщалось, что Украина намерена подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в случае продления Польшей запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября. На Украине отметили, что Киев относится к Варшаве «с полным уважением и благодарностью», но все же будет вынужден подать иск.

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    Марина Совина
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